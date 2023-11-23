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Сегодня, 15:11

Каррагер считает, что «Ливерпуль» не сможет обыграть «Манчестер Сити» в матче АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился ожиданиями от матча команды с «Манчестер Сити» в 13-м туре АПЛ.

«Будет тяжело. Лучшее, что может получить «Ливерпуль», — это ничья. Статистика «Ливерпуля» на стадионе «Сити» плоха. У «Ливерпуля» лучший вратарь мира, и он им определенно пригодится там. Показатели «Ливерпуля» в обороне в этом сезоне довольно хороши, но есть бреши — потеря Робертсона. Трент вернется из полузащиты на фланг обороны. Кроме того, у «Ливерпуля» до сих пор нет опорника топ-класса, так что будет сложно. Лучшее, что они получат, — это ничья», — приводит слова Каррагера The Daily Mirror.

В субботу, 25 ноября, «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Сити» в 13-м туре АПЛ. Начало — в 15.30 по московскому времени.

Команда Юргена Клоппа занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков в 12 матчах. «Горожане» находятся на первой строчке с 28 баллами.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Джейми Каррагер
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«Челси» интересуется Кварацхелией
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
15
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
16
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
17
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
18
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
19
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 4
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
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34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 - : -
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 - : -
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 - : -
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 - : -
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
26.11 19:30
Эвертон – МЮ
 - : -
27.11 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 10 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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