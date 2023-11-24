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Судейство

Сегодня, 02:37

В Англии для обучения ВАР используют пилотов

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На помощь судьям английской премьер-лиги пришли пилоты British Airways, сообщает издание The Times. Они провели занятие по общению в условиях стресса.

Летчики авиакомпании Крис Хевен и Пит Натарай подчеркнули важность применения ясных и точных выражений, коротких слов и неиспользования неформальных фраз для поддержки собеседника вроде «отлично, парни, здорово, классно, ребята». Диалоги, как они считают, должны быть непродолжительными, прямыми и понятными.

Когда судья общается с помощниками и видеоассистентами в напряженной и шумной обстановке, когда игроки пытаются оспорить решение, простота речи — ключевой фактор. Кроме того, нужно всегда помнить, что переговоры могут усложниться из-за схожести имен тех, кто в них участвует.

Встреча с летчиками прошла по инициативе Хоуарда Уэбба, одного из руководителей ПГМОЛ, компании, отвечающей за английских арбитров.

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«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
15
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
16
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
17
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
18
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
19
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 4
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
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Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 - : -
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Лутон Таун – Кр. Пэлас
 - : -
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 - : -
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 - : -
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
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Эвертон – МЮ
 - : -
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