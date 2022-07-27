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27 июля, 23:26

Морьентес: «Мне кажется странным увидеть Роналду в футболке «Атлетико»

Морьентес поделился мнением о возможном переходе Роналду в «Атлетико»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий «Реала» и посол ла лиги Фернандо Морьентес поделился мнением о возможном переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Атлетико». По его мнению, будет странно увидеть 37-летнего португальца в мадридский клуб.

«Я нахожу это очень странным, но все может быть, — приводит слова Морьентеса AS. — Я бы очень хотел, чтобы Криштиану поиграл в ла лиге»

По его мнению, любой игрок, покидая ла лигу, в конце концов хочется вернуться.

«Мне кажется странным увидеть Роналду в футболке «Атлетико», но сейчас я занимаю пост в ла лиге, и если он придет, ему будут рады», — сказал он.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://as.com/futbol/primera/morientes-cristiano-al-atletico-lo-veo-muy-raro-n/
Криштиану Роналду
Фернандо Морьентес
Футбол
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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