Морьентес: «Мне кажется странным увидеть Роналду в футболке «Атлетико»

Бывший нападающий «Реала» и посол ла лиги Фернандо Морьентес поделился мнением о возможном переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Атлетико». По его мнению, будет странно увидеть 37-летнего португальца в мадридский клуб.

«Я нахожу это очень странным, но все может быть, — приводит слова Морьентеса AS. — Я бы очень хотел, чтобы Криштиану поиграл в ла лиге»

По его мнению, любой игрок, покидая ла лигу, в конце концов хочется вернуться.

«Мне кажется странным увидеть Роналду в футболке «Атлетико», но сейчас я занимаю пост в ла лиге, и если он придет, ему будут рады», — сказал он.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.