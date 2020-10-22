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Карло Анчелотти: «Хамес неудачно столкнулся с ван Дейком, он может пропустить следующий матч»

15:48
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти сообщил, что полузащитник команды, Хамес Родригес заработал травму в матче 5-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:2).

— К сожалению, у Хамеса возникла проблема в матче с «Ливерпулем», — приводит пресс-служба «Эвертона» слова Анчелотти. — Он неудачно столкнулся с Виргилом ван Дейком в начале игры. Думаю, что Родригес не сможет сыграть с «Саутгемптоном».

29-летний Родригес провел за «Эвертон» 6 матчей в сезоне-2020/21, на его счету 3 гола и 4 результативных передачи.

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