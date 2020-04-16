Кариус намекает на возвращение в «Ливерпуль»

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий в аренде в «Бешикташе», намекнул, что не против вернуться в английский клуб летом. Голкипер ушел в аренду в Турцию после сезона-2017/18, когда «красные» уступили в финале Лиги чемпионов «Реалу» (1:3), а Кариус допустил две результативные ошибки.

— Я не хочу спекулировать на эту тему. Но меня контракт с «Ливерпулем» до 2022 года, — цитирует Sky Sports Кариуса. — В этот момент я сосредоточен на сезоне в «Бешикташе». Сейчас рано что-то говорить о лете, особенно с учетом того, что никто не знает, как сложится ситуация с коронавирусом.

Я связываюсь с тренером вратарей Джоном Ахтенбергом почти каждую неделю. Он — моя главная связь. Но сейчас я пишу еще и Юргену Клоппу, я на связи со всеми. Я никогда не выпадал.

На данный момент основным вратарем «Ливерпуля» является Алиссон, а вторым номером — Адриан, успешно подменивший травмированного бразильца в начале сезона.