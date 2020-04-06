Капитаны команд АПЛ провели кризисное совещание

Капитаны команд АПЛ провели совместную видеоконференцию, к которой присоединились главные тренеры и исполнительные директоры, сообщает Daily Mirror. Ранее клубы приняли совместное решение рекомендовать своим игрокам отказаться от 30 процентов зарплат, чтобы смягчить ущерб от пандемии коронавируса. Мероприятие получилось скомканным из-за большого количества участников (70) и ни к чему не привело.

20 капитанов организовали чат в WhatsApp. Лидерами мнений выступают Джордан Хендерсон из «Ливерпуля», Марк Нобл из «Вест Хэма» и Трой Дини из «Уотфорда». Игроки не против понижения своих зарплат, но хотят быть уверены, что деньги пойдут на поддержку нуждающихся, а не останутся у владельцев клубов, желающих сэкономить.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 263 796 человек. Умерших — 69 082, выздоровевших — 258 588.

По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.