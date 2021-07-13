Бельерин сообщил руководству «Арсенала», что хочет покинуть клуб
17:08
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин близок к уходу из лондонского клуба, пишет журналист Джанлука ди Марцио. Испанец уже сообщил руководству «канониров», что хочет сменить команду.
Защитником активно интересуется «Интер», однако миланцам еще предстоит договориться о трансфере с руководством лондонцев. Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов отпустить Бельерина в «Интер» на правах аренды, но только с обязательным правом выкупа.
В прошлом сезоне на счету защитника 35 матчей, в которых он забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
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