Хендерсон: «Все пошло не так от начала и до конца. «Брайтон» был лучше нас во всех отношениях»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признал закономерность поражения команды в матче 20-го тура АПЛ против «Брайтона» (0:3).

«Все, все пошло не так от начала и до конца. «Брайтон» был лучше нас во всех отношениях. Трудный момент, но нам нужно собраться, остаться вместе и попытаться быстро изменить ситуацию.

Не было какой-то одной причины неудачи. Было много вещей. Все это знают. Мы знаем, что можем быть лучше. Я возьму на себя ответственность, а ребята возьмут на себя.

Худшее выступление при Юргене Клоппе? Возможно. Я не могу вспомнить другого. Действительно тяжелый день. Нам не хватает уверенности. Уровень энергии низкий. Все.

Конечно, это очень разочаровывает. Мы знаем, что можем играть лучше и дать еще больше. Но нужно продолжать работать», — цитирует Хендерсона BBC.