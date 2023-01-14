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Сегодня, 21:15

Лэмпард о матче с «Саутгемптоном»: «Это была не тактическая игра, а, скорее, борьба на футбольном поле»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча 20-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (1:2).

«Очевидно, что такое исход разочаровывает, особенно когда ты ведешь со счетом 1:0. Это тяжелая игра, я думаю, обе команды испытывают большое напряжение.

Это была не тактическая игра, а, скорее, борьба на футбольном поле. Мы показали дух, а затем ранний гол во втором тайме меняет тон игры. Это была важная игра для нас, и мы проиграли.

Разговоры за пределами поля присутствуют, но то, что мы можем контролировать как персонал и игроки, находится на поле — и сегодня нас побили.

Когда вы беретесь за эту работу, вы понимаете ее природу. Я хочу все делать правильно. Я постараюсь сделать все, что в моих силах», — цитирует Лэмпарда BBC.

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Тоттенхэм Хотспур
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19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Фрэнк Лэмпард
ФК Саутгемптон
ФК Эвертон
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
4
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Фулхэм 19 9 4 6 32-28 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 18 7 4 7 21-21 25
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
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13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 2 : 1
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 2 : 1
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 3 : 0
14.01 18:00
Эвертон – Саутгемптон
 1 : 2
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 2 : 0
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 1 : 0
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
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15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 17:00
Ньюкасл – Фулхэм
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Тоттенхэм – Арсенал
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
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Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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