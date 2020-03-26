Капитан «Бирмингема» отказался от 50 процентов зарплаты из-за коронавируса

Капитан «Бирмингема» Харли Дин принял решение отказаться от 50 процентов зарплаты, чтобы облегчить финансовую нагрузку на клуб во время паузы из-за коронавируса. Ранее руководство предложило всем, кто зарабатывает более 6 тысяч фунтов стерлингов в неделю, пойти на сокращение зарплаты в течение следующих четырех месяцев.

— Я собираюсь помочь клубу, потому что могу, и чувствую, что мы все должны, — приводит Talk Sport слова Дина. — Не собираюсь вдаваться в подробности, но это все, что мы можем сделать, чтобы помочь клубу сейчас.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 464 тысяч человек. Умерших — 20 942, выздоровевших — 113 802. В России на данный момент 658 случаев заражения, три человека умерли.

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