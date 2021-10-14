Капитан «Бернли» сдал положительный тест на коронавирус

В составе «Бернли» выявлен случай заболевания коронавирусом. Положительный тест сдал капитан команды Бен Ми, сообщает Sky Sports.

32-летний игрок обороны не испытывает никаких серьезных симптомов, но находится на самоизоляции.

Пока неизвестно, сколько времени он пропустит. Но Ми не сможет принять участие в матче 8-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».