Футбольная ассоциация открыла дело против тренера «Саутгемптона» Хазенхюттля за комментарии в адрес арбитра

Футбольная ассоциация Англии открыла дело в отношении главного тренера «Саутгемптона» Ральфа Хазенхюттля, сообщает Sky Sports. Его могут привлечь к ответственности за послематчевые комментарии в адрес арбитра Майка Дина.

После поражения от «Челси» (1:3) в седьмом туре АПЛ австрийский специалист выразил недовольство удалением Джеймса Уорд-Проуза. Изначально ему показали желтую карточку, но после консультации с ВАР футболист был удален.

У Хазенхюттля есть время до вторника, чтобы ответить на обвинения.