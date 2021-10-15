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Футбольная ассоциация открыла дело против тренера «Саутгемптона» Хазенхюттля за комментарии в адрес арбитра

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Футбольная ассоциация Англии открыла дело в отношении главного тренера «Саутгемптона» Ральфа Хазенхюттля, сообщает Sky Sports. Его могут привлечь к ответственности за послематчевые комментарии в адрес арбитра Майка Дина.

После поражения от «Челси» (1:3) в седьмом туре АПЛ австрийский специалист выразил недовольство удалением Джеймса Уорд-Проуза. Изначально ему показали желтую карточку, но после консультации с ВАР футболист был удален.

У Хазенхюттля есть время до вторника, чтобы ответить на обвинения.

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Евгений Петров все материалы автора

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