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Зинченко приступил к тренировкам в общей группе «Манчестер Сити»

22:19
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«Манчестер Сити» продолжает подготовку к матчу 8-го тура чемпионата Англии против «Бернли». Украинский защитник команды Александр Зинченко восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба «горожан».

Напомним, 24-летний игрок получил повреждение перед матчем 5-го тура с «Саутгемптоном». Травма икроножной мышцы сделала невозможным участие хавбека в октябрьских матчах сборной Украины против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

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Иван Шитик все материалы автора

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