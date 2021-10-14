Зинченко приступил к тренировкам в общей группе «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» продолжает подготовку к матчу 8-го тура чемпионата Англии против «Бернли». Украинский защитник команды Александр Зинченко восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба «горожан».

Напомним, 24-летний игрок получил повреждение перед матчем 5-го тура с «Саутгемптоном». Травма икроножной мышцы сделала невозможным участие хавбека в октябрьских матчах сборной Украины против Финляндии и Боснии и Герцеговины.