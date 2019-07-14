Канте все еще тренируется по индивидуальной программе

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард после разгромной победы над "Сент-Патрикс Атлетик" (4:0) в товарищеском матче отметил, что полузащитник Н'Голо Канте​ все еще работает по индивидуальной программе. Француз был в составе на игру, но на поле не вышел.

– На этой неделе он тренировался отдельно с физиотерапевтами команды из-за последствий травмы, полученной в конце прошлого сезона, – цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. – Мы не хотим форсировать события и стараемся подвести его к играм в максимально щадящем режиме. В этом нет большой проблемы. Мы знаем, что он имеет великолепные физические данные и всегда полностью отдается работе. Единственное, чего мы не хотим, – это поспешить. Надеюсь, на следующей неделе в Японии мы постепенно начнем привлекать его к занятиям в общей группе.