Канте сыграл в товарищеском матче за резервную команду «Челси»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте сыграл за резервную команду лондонцев в матче с «Чарльтоном» (3:0).

31-летний француз сыграл 60 минут. Это его первое появление на поле с августа 2022 года, когда он выбыл из строя из-за травмы подколенного сухожилия. В текущем розыгрыше АПЛ в активе Канте 2 матча без результативных действий.

Контракт полузащитника с лондонцами рассчитан до конца этого сезона. Он выступает за «Челси» с 2016 года.