Канте готов уйти из «Челси» летом свободным агентом

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте готов покинуть лондонский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующий контракт связывает 31-летнего Канте с «Челси» до конца сезона 2022/2023. Лондонцы рассчитывают сохранить хавбека, но переговоры проходят непросто.

Ранее стало известно, что Канте пропустит 4 месяца из-за травмы подколенного сухожилия.

Хавбек принял участие в первых двух турах чемпионата Англии-2022/23 и не отличился результативными действиями. 31-летний француз не появлялся на поле с 14 августа.