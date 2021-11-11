Канчельскис считает, что Джеррард может вернуться в «Ливерпуль» после работы в «Астон Вилле»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение бывшего полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда на пост главного тренера в «Астон Вилле».

Срок контракта с 41-летним англичанином не уточняется. Ранее сообщалось, что специалист заключит соглашение с клубом на 2,5 года.

«Не вижу в этом ничего удивительного. В «Ливерпуле» сейчас Клопп. Назначение Джеррарда в «Астон Виллу» — абсолютно нормальное. Возможно, если проявит себя, то его ждет будущее в «Ливерпуле». Время все покажет. Клубы приглашают звездных футболистов? Это нормальная история. Джеррард несколько лет работал в Шотландии, зарекомендовал себя там. Почему бы и нет? И в России такие тенденции есть — «Спартак», например. Это значит, что людям доверяют и верят в них», — сказал Канчельскис «СЭ».

Предыдущим клубом Джеррарда был шотландский «Рейнджерс», где он работал с лета 2018 года до момента назначения в «Астон Виллу». Вместе с командой он стал чемпионом Шотландии в сезоне-2020/21, не потерпев ни одного поражения по итогам первенства (32 победы и 6 ничьих).

«Астон Вилла» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ с 10 очками в 11 матчах. Предыдущим главным тренером команды был Дин Смит, который работал в клубе с октября 2018 года по ноябрь 2021 года.