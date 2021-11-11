Венгер: «Очень жалею, что «Арсеналу» не удалось подписать Роналду»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер назвал игрока, которого хотел приобрести лондонский клуб в 2003 году.

«Это Криштиану, — приводит слова Венгера talkSPORT. — Очень жалею, что «Арсеналу» не удалось подписать Роналду. Мы были близки к этому, но он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. 27 августа 2021 года нападающий вернулся в клуб из Манчестера. В нынешнем сезоне 36-летний португалец забил девять мячей и отдал одну результативную передачу в 12 матчах.