Источник: «Манчестер Юнайтед» не намерен приобретать Эриксена этой зимой

«Манчестер Юнайтед» отказался приобретать полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена зимой, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, клуб из Манчестера готов заплатить «Тоттенхэму» 23,5 млн евро, но конкретных предложений пока не было.

Сам 27-летний датчанин, у которого летом заканчивается контракт, хотел бы продолжить карьеру за пределами Англии. По данным СМИ, на него претендует «Интер».

В текущем сезоне Эриксен провел 17 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. В пяти играх Лиги чемпионов на его счету гол и ассист.