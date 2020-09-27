Источник: игрок «Арсенала» и игрок «Челси» оказались вовлечены в любовный треугольник

Натянутые отношения «Арсенала» и «Челси» могут усугубиться после того, как стало известно о любовном треугольнике, в который оказались вовлечены по игроку двух лондонских команд, сообщает Daily Star.

Недавно один из ведущих игроков «Челси» сделал щедрый жест в адрес своей возлюбленной, которой он оплатил три ночи в роскошном лондонском отеле, а также взял на себя все расходы, связанные с авиабилетами, ресторанами и шоппингом. Девушке, которая работает моделью, даже был нанят собственный водитель на время пребывания в столице.

Однако футболист «Челси» не подозревал, что девушка, пока он тренируется, проводит время с его коллегой из «Арсенала», тайком решив крутить роман с обоими игроками, а не выбирать кого-то одного.