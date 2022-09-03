Источник: Гвардиола отказался от трансфера Неймара в «Манчестер Сити» из-за возможных проблем в раздевалке

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался от предложения «ПСЖ» оформить трансфер нападающего Неймара. Специалист посчитал, что бразилец «может испортить атмосферу в раздевалке», утверждает Sport.es.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. За его трансфер французский клуб заплатил рекордные 222 миллиона евро.

В минувшем сезоне бразилец провел 28 матчей за парижан в чемпионате Франции и Лиге чемпионов, забил 13 мячей и отдал восемь передач.

Ранее сообщалось, что Неймар планировал уйти из французской команды из-за конфликта с форвардом Килианом Мбаппе. Однако позднее их разногласий удалось уладить.