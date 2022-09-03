Источник: Гвардиола отказался от трансфера Неймара в «Манчестер Сити» из-за возможных проблем в раздевалке
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался от предложения «ПСЖ» оформить трансфер нападающего Неймара. Специалист посчитал, что бразилец «может испортить атмосферу в раздевалке», утверждает Sport.es.
Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. За его трансфер французский клуб заплатил рекордные 222 миллиона евро.
В минувшем сезоне бразилец провел 28 матчей за парижан в чемпионате Франции и Лиге чемпионов, забил 13 мячей и отдал восемь передач.
Ранее сообщалось, что Неймар планировал уйти из французской команды из-за конфликта с форвардом Килианом Мбаппе. Однако позднее их разногласий удалось уладить.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|5
|5
|0
|0
|13-4
|15
|
2
|Тоттенхэм
|6
|4
|2
|0
|12-5
|14
|
3
|Ман. Сити
|5
|4
|1
|0
|19-5
|13
|
4
|Челси
|6
|3
|1
|2
|8-9
|10
|
5
|Брайтон
|5
|3
|1
|1
|6-3
|10
|
6
|Брентфорд
|6
|2
|3
|1
|15-9
|9
|
7
|МЮ
|5
|3
|0
|2
|5-7
|9
|
8
|Ливерпуль
|6
|2
|3
|1
|15-6
|9
|
9
|Лидс
|6
|2
|2
|2
|10-10
|8
|
10
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
11
|Борнмут
|6
|2
|1
|3
|5-18
|7
|
12
|Саутгемптон
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|
13
|Ньюкасл
|6
|1
|4
|1
|7-6
|7
|
14
|Вулверхэмптон
|6
|1
|3
|2
|3-4
|6
|
15
|Кр. Пэлас
|6
|1
|3
|2
|7-9
|6
|
16
|Нот. Форест
|6
|1
|1
|4
|4-14
|4
|
17
|Эвертон
|6
|0
|4
|2
|4-6
|4
|
18
|Вест Хэм
|6
|1
|1
|4
|3-8
|4
|
19
|Астон Вилла
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|
20
|Лестер
|5
|0
|1
|4
|6-11
|1
|3.09
|14:30
|
Эвертон – Ливерпуль
|0 : 0
|3.09
|17:00
|
Брентфорд – Лидс
|5 : 2
|3.09
|17:00
|
Челси – Вест Хэм
|2 : 1
|3.09
|17:00
|
Ньюкасл – Кр. Пэлас
|0 : 0
|3.09
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|2 : 3
|3.09
|17:00
|
Тоттенхэм – Фулхэм
|2 : 1
|3.09
|17:00
|
Вулверхэмптон – Саутгемптон
|1 : 0
|3.09
|19:30
|
Астон Вилла – Ман. Сити
|- : -
|4.09
|16:00
|
Брайтон – Лестер
|- : -
|4.09
|18:30
|
МЮ – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|6
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|5
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|3
|
|
Роберто Фирмино
Ливерпуль
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|3
|1
|0
|
|
Конор Галлахер
Челси
|5
|0
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|5
|0
|0