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Сегодня, 19:23

Источник: Гвардиола отказался от трансфера Неймара в «Манчестер Сити» из-за возможных проблем в раздевалке

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался от предложения «ПСЖ» оформить трансфер нападающего Неймара. Специалист посчитал, что бразилец «может испортить атмосферу в раздевалке», утверждает Sport.es.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. За его трансфер французский клуб заплатил рекордные 222 миллиона евро.

В минувшем сезоне бразилец провел 28 матчей за парижан в чемпионате Франции и Лиге чемпионов, забил 13 мячей и отдал восемь передач.

Ранее сообщалось, что Неймар планировал уйти из французской команды из-за конфликта с форвардом Килианом Мбаппе. Однако позднее их разногласий удалось уладить.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан 1
Интер 1
1-й тайм

ТБ 2.5

28%

1.94

Обе забьют - да

25%

1.76

Ф2(0)

16%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Арсенал

Обе забьют - да

21%

1.61

Х2

19%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

25%

1.96

ТБ 2.5

24%

1.73

Удаление - да

13%

2.75
Неймар Сантос
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 5 5 0 0 13-4 15
2
 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
3
 Ман. Сити 5 4 1 0 19-5 13
4
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
5
 Брайтон 5 3 1 1 6-3 10
6
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
7
 МЮ 5 3 0 2 5-7 9
8
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
9
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
10
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
11
 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13
 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
14
 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
15
 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16
 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
17
 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
19
 Астон Вилла 5 1 0 4 4-9 3
20
 Лестер 5 0 1 4 6-11 1
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.09 14:30
Эвертон – Ливерпуль
 0 : 0
3.09 17:00
Брентфорд – Лидс
 5 : 2
3.09 17:00
Челси – Вест Хэм
 2 : 1
3.09 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 0 : 0
3.09 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 2 : 3
3.09 17:00
Тоттенхэм – Фулхэм
 2 : 1
3.09 17:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 1 : 0
3.09 19:30
Астон Вилла – Ман. Сити
 - : -
4.09 16:00
Брайтон – Лестер
 - : -
4.09 18:30
МЮ – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 6
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 5
П
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 3 1 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

 5 0 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 5 0 0
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