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«Интер» вступил в переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу Ндомбеле

08:48
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«Интер» начал переговоры по трансферу полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство «нерадзурри» вступило в контакт со «шпорами», чтобы обсудить вопрос покупки 23-летнего француза.

Ндомбеле перешел в «Тоттенхэм» из «Лиона» летом 2019 года за 60 миллионов евро. В сезоне-2019/20 француз провел 29 матчей за английскую команду, на его счету 2 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

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