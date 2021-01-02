Игроки «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» нарушили антиковидные правила, вместе встретив Рождество
16:46
Футболисты «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» нарушили антикоронавирусные правила, вместе встретив Рождество, сообщает Daily Mail.
Игроки «шпор» Серхио Регилон, Эрик Ламела и Джованни Ло Сельсо, а также футболист «молотобойцев» Мануэл Лансини провели праздник в одной компании. Предположительно, на вечеринке присутствовало 18 человек.
Футболисты «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» на рождественской вечеринке. Фото Daily Mail
Сообщается, что руководство «Тоттенхэма» уже осудило поступок футболистов, а «Вест Хэм» выступил с заявлением, в котором выразил разочарованность произошедшим.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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