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Игроки «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» нарушили антиковидные правила, вместе встретив Рождество

16:46
Футболисты «Тоттенхэма». Фото Reuters Футболисты «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» на рождественской вечеринке. Фото Daily Mail
Футболисты «Тоттенхэма». Фото Reuters
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Футболисты «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» нарушили антикоронавирусные правила, вместе встретив Рождество, сообщает Daily Mail.

Игроки «шпор» Серхио Регилон, Эрик Ламела и Джованни Ло Сельсо, а также футболист «молотобойцев» Мануэл Лансини провели праздник в одной компании. Предположительно, на вечеринке присутствовало 18 человек.

Футболисты "Тоттенхэма" и "Вест Хэма" на рождественской вечеринке. Фото Daily Mail
Футболисты «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» на рождественской вечеринке. Фото Daily Mail

Сообщается, что руководство «Тоттенхэма» уже осудило поступок футболистов, а «Вест Хэм» выступил с заявлением, в котором выразил разочарованность произошедшим.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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