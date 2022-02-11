Де Хеа — о Роналду: «От одного вида того, как он заходит в комнату, хочется показать, что ты соответствуешь уровню»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду.

«От одного вида того, как он заходит в комнату, хочется хорошо себя показать, показать, что ты соответствуешь уровню, — цитирует игрока El Pais. — Он очень тщательно следит за собой, много работает, очень требователен к себе. Думаю, сейчас он немного спокойнее, чем раньше, но он машина. Для ребят хорошо видеть, как нужно заботиться о себе, если хочешь оставаться на самом высоком уровне долгие годы».

31-летний Де Хеа в сезоне-2021/22 сыграл за «МЮ» 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 38 мячей.

37-летний Роналду в текущем сезоне провел за английский клуб 25 матчей, забил 14 голов и отдал три результативные передачи.