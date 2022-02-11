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Сегодня, 14:12

Де Хеа — о Роналду: «От одного вида того, как он заходит в комнату, хочется показать, что ты соответствуешь уровню»

Анна Горшкова
Корреспондент

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду.

«От одного вида того, как он заходит в комнату, хочется хорошо себя показать, показать, что ты соответствуешь уровню, — цитирует игрока El Pais. — Он очень тщательно следит за собой, много работает, очень требователен к себе. Думаю, сейчас он немного спокойнее, чем раньше, но он машина. Для ребят хорошо видеть, как нужно заботиться о себе, если хочешь оставаться на самом высоком уровне долгие годы».

31-летний Де Хеа в сезоне-2021/22 сыграл за «МЮ» 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 38 мячей.

37-летний Роналду в текущем сезоне провел за английский клуб 25 матчей, забил 14 голов и отдал три результативные передачи.

Источник: https://elpais.com/deportes/2022-02-11/david-de-gea-en-espana-se-tiene-una-vision-de-mi-diferente-de-la-de-inglaterra.html
Давид Де Хеа
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Криштиану Роналду поговорит с агентом о возможном уходе из «Манчестер Юнайтед» в конце сезона
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 24 19 3 2 57-14 60
2
 Ливерпуль 23 15 6 2 60-19 51
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
6
 МЮ 23 11 6 6 37-31 39
7
 Тоттенхэм 21 11 3 7 28-27 36
8
 Вулверхэмптон 22 10 4 8 19-17 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Саутгемптон 23 6 10 7 29-36 28
11
 Астон Вилла 22 8 3 11 31-35 27
12
 Лестер 21 7 5 9 34-39 26
13
 Кр. Пэлас 23 5 10 8 32-35 25
14
 Брентфорд 24 6 5 13 26-40 23
15
 Лидс 22 5 8 9 27-43 23
16
 Эвертон 21 5 4 12 25-38 19
17
 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
18
 Норвич 23 4 5 14 14-46 17
19
 Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20
 Бернли 20 1 11 8 17-28 14
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38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 20 1 5
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