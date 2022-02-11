Зума из-за скандала не получит вызов в сборную Франции на мартовские матчи

Зума не получит вызов в сборную Франции на мартовские матчи

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума не будет вызван в сборную Франции на мартовские матчи, сообщает ESPN.

Причина — скандальное видео, на котором футболист жестоко обращается со своей кошкой.

Утверждается, что главный тренер французов Дидье Дешам был разочарован и возмущен видео, из-за чего не вызовет Зума на матчи с ЮАР и Кот-д'Ивуаром.

Зума провел 11 матчей за сборную Франции, в последний раз он вызывался в национальную команду в ноябре 2021-го.

7 февраля появилось видео, как 27-летний француз бьет свою кошку. Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными забрало кошек у футболиста.

9 февраля «Вест Хэм» оштрафовал защитника на 250 тысяч фунтов и отправил деньги на помощь животным. Также с Зума прекратил сотрудничество adidas.