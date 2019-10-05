Игроки «Дерби Каунти» Беннетт и Лоуренс оштрафованы на 1,5 месячную зарплату

Полузащитник «Дерби Каунти» Мэйсон Беннетт и нападающий Том Лоуренс оштрафованы на 6-недельную зарплату за вождение в нетрезвом виде, говорится в заявлении клуба. Также клуб направил их на общественные работы (80 часов). Беннетт и Лоуренс были арестованы полицией, 15 октября они предстанут перед судом.

Инцидент произошел ночью 24 сентября после клубного ужина. В результате аварии серьезно пострадал ирландский защитник Ричард Кио, который получил разрыв связок обоих колен и теперь не сможет играть 15 месяцев.