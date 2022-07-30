Игроки «Суонси» и «Бристоля» решили прекратить вставать на колено перед матчами

«Суонси» и «Бристоль Сити», выступающие в чемпионшипе, больше не будут преклонять колено в знак борьбы с расизмом. Игроки этих клубов считают, что жест потерял значение.

«Мы на 100 процентов поддерживаем игроков, — приводит слова тренера «Суонси» Рассела Мартина Daily Mail. — Группа наших игроков считает, что преклонение колена оказывает очень малое влияние. Они думают, что этот жест потерял значение. Это их решение, и мы полностью поддерживаем их в этом. Игроки считают, что это стало чем-то вроде символического жеста».

В «Бристоле» сообщили, что игроки также прекратят вставать на колено перед матчами, но будут аплодировать игрокам соперников, которые решат продолжить акцию по борьбе с расизмом.