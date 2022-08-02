«Эвертон» может подписать Батшуайи на замену Ришарлисону

«Эвертон» интересуется нападающим «Челси» Миши Батшуайи, сообщает talkSPORT.

По данным источника, мерсисайдцы видят в 28-летнем бельгийце замену Ришарлисону, который этим летом перешел в «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне Батшуайи выступал за «Бешикташ» на правах аренды из «Челси». На его счету 14 голов и 5 результативных передач в 42 матчах за турецкую команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.