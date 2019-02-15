Игрок молодежки "МЮ" вылечился от рака

19-летний защитник молодежной команды "Манчестер Юнайтед" Макс Данн вылечился от рака, сообщает официальный сайт клуба. Он успешно прошел химиотерапию и продолжает процесс восстановления.

- Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня с первого дня, - сказал Тэйлор. - Врачи из клиники и Меллисса из организации поддержки больных раком оказали мне потрясающую заботу. Я не могу описать словами, как мне помогла семья. Мама и отчим, брат и моя девушка Лидия, и все остальные оказали мне неоценимую помощь.

Макс Данн (ранее - Тэйлор) в сезонах-2016/17 и 2017/18 провел в молодежном первенстве премьер-лиги (для игроков не старше 18 лет) в общей сложности 27 матчей, а также несколько раз попадал в заявку команды в играх Юношеской лиги УЕФА.