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Грилиш рассказал, что опустошен после ограбления дома

Руслан Минаев
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Джек Грилиш.
Фото Global Look Press

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал о своих эмоциях после ограбления дома.

28-летний англичанин заявил, что опустошен после травмирующего опыта, который произошел с его семьей, и благодарен, что никто не пострадал.

Сообщалось, что грабители ворвались в дом игрока в среду, 27 декабря, в том время как он присутствовал на игре «горожан» против «Эвертона» (3:1). Во время ограбления в доме находилась семья игрока.

«Люди, совершающие эти ужасные преступления, понятия не имеют о том ущербе, который они наносят человеческим жизням. Я надеюсь, что их найдут и отдадут под суд, чтобы ни одной другой семье не пришлось пройти через то же, что выпало нам», — написал игрок в соцсети.

В этом сезоне Грилиш провел 21 матч за клуб, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.

Джек Грилиш
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 12 6 1 39-16 42
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 19 10 3 6 33-30 33
7
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
8
 Брайтон 19 8 6 5 38-33 30
9
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
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 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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Кр. Пэлас – Брентфорд
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30.12 18:00
Ман. Сити – Шеффилд Юн.
 2 : 0
30.12 18:00
Вулверхэмптон – Эвертон
 3 : 0
30.12 20:30
Нот. Форест – МЮ
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31.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
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