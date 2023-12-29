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Дом Грилиша ограбили, когда в нем находилась семья футболиста

Виктория Кравченко
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Дом полузащитника «Манчестер Сити» Джек Грилиш был ограблен во время матча АПЛ, сообщает Transfer News Live.

По данным источника, грабители ворвались в жилище игрока в среду, 27 декабря, во время того, как он присутствовал на игре «горожан» против «Эвертона» (3:1).

Преступники унесли с собой часы и ювелирные изделия на сумму около одного миллиона фунтов. Во время орграбления в доме находилась семья игрока. В окрестностях были проведены поиски, но следов подозреваемых не обнаружено.

В этом сезоне Грилиш провел 21 матч, забив три гола и сделав два результативных паса.

Джек Грилиш
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 12 6 1 39-16 42
2
 Арсенал 19 12 4 3 36-18 40
3
 Астон Вилла 19 12 3 4 40-25 39
4
 Ман. Сити 18 11 4 3 43-21 37
5
 Тоттенхэм 19 11 3 5 39-28 36
6
 Вест Хэм 19 10 3 6 33-30 33
7
 МЮ 19 10 1 8 21-25 31
8
 Брайтон 19 8 6 5 38-33 30
9
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
10
 Челси 19 7 4 8 31-29 25
11
 Вулверхэмптон 19 7 4 8 27-31 25
12
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
13
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
14
 Брентфорд 18 5 4 9 25-28 19
15
 Кр. Пэлас 19 4 6 9 19-28 18
16
 Нот. Форест 19 4 5 10 22-34 17
17
 Эвертон 19 8 2 9 24-25 16
18
 Лутон Таун 18 4 3 11 21-34 15
19
 Бернли 19 3 2 14 18-38 11
20
 Шеффилд Юн. 19 2 3 14 15-47 9
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30.12 15:30
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 - : -
30.12 18:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
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Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
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Ман. Сити – Шеффилд Юн.
 - : -
30.12 18:00
Вулверхэмптон – Эвертон
 - : -
30.12 20:30
Нот. Форест – МЮ
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31.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
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