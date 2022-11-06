Игрок «Астон Виллы» Рэмси забил в свои и чужие ворота и сделал голевую передачу за матч с «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмси отличился уникальным статистическим достижением в матче 15-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (3:1).
21-летний англичанин стал четвертым футболистом в истории АПЛ, которому удалось забить в свои и чужие ворота, а также отдать голевую передачу за одну игру.
До Рэмси это удавалось только Кевину Дэвису, Гарету Бэйлу и Уэйну Руни.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|13
|11
|1
|1
|31-11
|34
|
2
|Ман. Сити
|13
|10
|2
|1
|39-12
|32
|
3
|Ньюкасл
|14
|7
|6
|1
|28-11
|27
|
4
|Тоттенхэм
|13
|8
|2
|3
|26-16
|26
|
5
|МЮ
|13
|7
|2
|4
|18-19
|23
|
6
|Брайтон
|13
|6
|3
|4
|22-17
|21
|
7
|Челси
|13
|6
|3
|4
|17-16
|21
|
8
|Кр. Пэлас
|13
|5
|4
|4
|15-17
|19
|
9
|Фулхэм
|14
|5
|4
|5
|23-24
|19
|
10
|Ливерпуль
|12
|4
|4
|4
|23-15
|16
|
11
|Брентфорд
|14
|3
|7
|4
|21-24
|16
|
12
|Лидс
|13
|4
|3
|6
|19-22
|15
|
13
|Астон Вилла
|14
|4
|3
|7
|14-21
|15
|
14
|Лестер
|14
|4
|2
|8
|23-25
|14
|
15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|11-14
|14
|
16
|Вест Хэм
|14
|4
|2
|8
|12-15
|14
|
17
|Борнмут
|14
|3
|4
|7
|15-32
|13
|
18
|Саутгемптон
|14
|3
|3
|8
|12-24
|12
|
19
|Вулверхэмптон
|14
|2
|4
|8
|8-22
|10
|
20
|Нот. Форест
|14
|2
|4
|8
|10-30
|10
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.11
|18:00
|
Лидс – Борнмут
|4 : 3
|5.11
|18:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|2 : 1
|5.11
|18:00
|
Нот. Форест – Брентфорд
|2 : 2
|5.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|2 : 3
|5.11
|20:30
|
Эвертон – Лестер
|0 : 2
|6.11
|15:00
|
Челси – Арсенал
|0 : 1
|6.11
|17:00
|
Астон Вилла – МЮ
|3 : 1
|6.11
|17:00
|
Саутгемптон – Ньюкасл
|1 : 4
|6.11
|17:00
|
Вест Хэм – Кр. Пэлас
|1 : 2
|6.11
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|10
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|9
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|12
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|11
|1
|2
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|13
|1
|2
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