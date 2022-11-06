Игрок «Астон Виллы» Рэмси забил в свои и чужие ворота и сделал голевую передачу за матч с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмси отличился уникальным статистическим достижением в матче 15-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (3:1).

21-летний англичанин стал четвертым футболистом в истории АПЛ, которому удалось забить в свои и чужие ворота, а также отдать голевую передачу за одну игру.

До Рэмси это удавалось только Кевину Дэвису, Гарету Бэйлу и Уэйну Руни.