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Игрок «Астон Виллы» Рэмси забил в свои и чужие ворота и сделал голевую передачу за матч с «Манчестер Юнайтед»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Калеб Рэмси.
Фото Reuters

Полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмси отличился уникальным статистическим достижением в матче 15-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (3:1).

21-летний англичанин стал четвертым футболистом в истории АПЛ, которому удалось забить в свои и чужие ворота, а также отдать голевую передачу за одну игру.

До Рэмси это удавалось только Кевину Дэвису, Гарету Бэйлу и Уэйну Руни.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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19%

2.30
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Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле» в первом матче под руководством Эмери
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 11 1 1 31-11 34
2
 Ман. Сити 13 10 2 1 39-12 32
3
 Ньюкасл 14 7 6 1 28-11 27
4
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
5
 МЮ 13 7 2 4 18-19 23
6
 Брайтон 13 6 3 4 22-17 21
7
 Челси 13 6 3 4 17-16 21
8
 Кр. Пэлас 13 5 4 4 15-17 19
9
 Фулхэм 14 5 4 5 23-24 19
10
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
11
 Брентфорд 14 3 7 4 21-24 16
12
 Лидс 13 4 3 6 19-22 15
13
 Астон Вилла 14 4 3 7 14-21 15
14
 Лестер 14 4 2 8 23-25 14
15
 Эвертон 14 3 5 6 11-14 14
16
 Вест Хэм 14 4 2 8 12-15 14
17
 Борнмут 14 3 4 7 15-32 13
18
 Саутгемптон 14 3 3 8 12-24 12
19
 Вулверхэмптон 14 2 4 8 8-22 10
20
 Нот. Форест 14 2 4 8 10-30 10
Результаты / календарь
1 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.11 18:00
Лидс – Борнмут
 4 : 3
5.11 18:00
Ман. Сити – Фулхэм
 2 : 1
5.11 18:00
Нот. Форест – Брентфорд
 2 : 2
5.11 18:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 2 : 3
5.11 20:30
Эвертон – Лестер
 0 : 2
6.11 15:00
Челси – Арсенал
 0 : 1
6.11 17:00
Астон Вилла – МЮ
 3 : 1
6.11 17:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 1 : 4
6.11 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 1 : 2
6.11 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 11 1 2
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 13 1 2
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