Ховарда Уэбба пустили в бар только после того, как он показал свою страницу в «Википедии»

Известный в прошлом английский арбитр Ховард Уэбб попал в забавную ситуацию, сообщает The Sun. Его не пускали в американский бар, так как у бывшего рефери не было с собой документа, подтверждающего личность. Тогда он показал охраннику свою страницу в «Википедии» и прошел в заведение.

Уэбб судил матчи АПЛ с 2003 по 2014 год. Он является рекордсменом по количеству показанных желтых карточек в финалах чемпионатов мира. Ховарда часто обвиняли в предвзятом судействе в матчах «Манчестер Юнайтед».