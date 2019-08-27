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Ховарда Уэбба пустили в бар только после того, как он показал свою страницу в «Википедии»

07:48
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Известный в прошлом английский арбитр Ховард Уэбб попал в забавную ситуацию, сообщает The Sun. Его не пускали в американский бар, так как у бывшего рефери не было с собой документа, подтверждающего личность. Тогда он показал охраннику свою страницу в «Википедии» и прошел в заведение.

Уэбб судил матчи АПЛ с 2003 по 2014 год. Он является рекордсменом по количеству показанных желтых карточек в финалах чемпионатов мира. Ховарда часто обвиняли в предвзятом судействе в матчах «Манчестер Юнайтед».

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