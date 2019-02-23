Хосеп Гвардьола: "У меня не было такой ситуации, как у Сарри"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола - о трудностях Маурицио Сарри в первом сезоне в "Челси".

- У меня была немного другая ситуация. В мой первый гол в "Манчестер Сити" клуб не сомневался во мне, - цитирует специалиста Football Italia. - В прессе не писали, что меня могут уволить, если я проиграю. Я был удивлен, когда после чемпионства с Антонио Конте и одного и двух поражений на старте сезона люди начали говорить, что "Челси" его уволит. Я сказал: "Вау, ведь два-три месяца назад он выиграл премьер-лигу". Клуб доверял мне. В первый сезон, когда было тяжело, я знал об этом. Игроки знали, кто их тренер и кто будет их тренером и дальше. Это идеальная ситуация. Лучше всего ты можешь сделать свою работу, если ты можешь делать это на протяжении длительного времени, а не короткого.

24 февраля "Челси" сыграет с "Манчестер Сити" в финале Кубка лиги. Начало в 19.30 по московскому времени.

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