Хосеп Гвардьола: «Молюсь, чтобы все мои игроки смогли доиграть матч до конца»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола пожаловался на слишком плотный календарь сезона-2020/21.
— Я люблю футбол, люблю в него играть, люблю смотреть по телевизору — люблю вообще все, что с ним связано, но сейчас его чересчур много, — приводит Goal.com слова Гвардьолы. — Я понимаю, что есть бизнес, но для игроков это слишком. Футболисты не успевают отдохнуть ни физически, ни морально. Понятно, что в году всего 365 дней и нужно уложить все соревнования в календарь, особенно сейчас, с учетом пандемии, но это слишком для всех команд, по крайней мере, для тех, кто играет в Европе. Нужен хотя бы месяц или два для того, чтобы подготовить игроков, чтобы защитить их. Из-за плотного календаря много травм, это нормально, это не секрет. Я каждый день молюсь о том, чтобы все футболисты смогли доиграть матч до конца без проблем.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.