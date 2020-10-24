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Хосеп Гвардьола: «Молюсь, чтобы все мои игроки смогли доиграть матч до конца»

14:22
Хосеп Гвардьола. Фото AFP
Хосеп Гвардьола. Фото AFP
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола пожаловался на слишком плотный календарь сезона-2020/21.

— Я люблю футбол, люблю в него играть, люблю смотреть по телевизору — люблю вообще все, что с ним связано, но сейчас его чересчур много, — приводит Goal.com слова Гвардьолы. — Я понимаю, что есть бизнес, но для игроков это слишком. Футболисты не успевают отдохнуть ни физически, ни морально. Понятно, что в году всего 365 дней и нужно уложить все соревнования в календарь, особенно сейчас, с учетом пандемии, но это слишком для всех команд, по крайней мере, для тех, кто играет в Европе. Нужен хотя бы месяц или два для того, чтобы подготовить игроков, чтобы защитить их. Из-за плотного календаря много травм, это нормально, это не секрет. Я каждый день молюсь о том, чтобы все футболисты смогли доиграть матч до конца без проблем.

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