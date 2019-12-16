Хосеп Гвардьола: «Мне больше понравилась наша игра в матче против «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал разгромную победу над «Арсеналом» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

— Мы добились прекрасного результата, но мне больше понравилась наша игра в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:2), — цитирует испанского специалиста BBC. — Прекрасно понимаю, что о нас судят по результату, но должен обращать внимание и на другие моменты.

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Арсенал — Манчестер Сити