Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча с "Манчестер Юнайтед" (2:0) отметил, что футболисты не должны думать о том, что чемпионство у них в кармане.

"Горожанам", которые опережают "Ливепруль" на одно очко, в последних турах нужно сыграть с "Бернли", "Лестером" и "Брайтоном". "Красные" встретятся с "Хаддерсфилдом", "Ньюкаслом" и "Вулверхэмптоном", но еще и провести два полуфинальных матча Лиги чемпионов против "Барселоны".

- Мы находились на "Олд Траффорд" под давлением. Сказал ребятам, что нужно играть на победу и не задумываться о том, пропустим мы или нет, - приводит ВВС слова Гвардьолы. - Но мы еще не чемпионы. Сказал ребятам, что им не нужно читать прессу, смотреть телевизор. Нужно просто отдохнуть, выспаться и поехать в гости к "Бернли".