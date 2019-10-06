Хосеп Гвардьола: «Ман Сити» не был организован, терял"

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал поражени от «Вулверхэмптона» в матче 8-го тура чемпионата Англии (0:2).

— Это был не лучший день для нас, — цитирует BBC Гвардьолу. — Мы начали хорошо, хотели потерпеть с атаками, потому что знаем, как они хорошо защищаются. Затем мы позволили им сделать два прохода, начали нервничать и плохо создавали моменты.

Они обороняются, играют с длинными мячами, выходят в контратаки. Это физически крепкая команда, они знают, насколько хороши в этом показателе. Мы знаем их характеристики. Мы не были организованы, теряли мячи на тех позициях, на которых не должны были.