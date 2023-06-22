Холанн закрыл эмблему «МЮ», фотографируясь с юными болельщиками

В сети появилось видео того, как форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн закрыл эмблему «Манчестер Юнайтед», фотографируясь с юными болельщиками.

«Подожди», — сказал Холанн перед фото. После чего он рукой закрыл эмблему «МЮ» на футболке фаната, который попросил о снимке, и дал отмашку для фото.

«Купи себе новую футболку», — пошутил Холанн после того, как снимок был сделан.

В сезоне 2022/23 норвежец забил 52 гола в 53 матчах за «Манчестер Сити». Команда оформила требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.