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Холанн прокомментировал переход Эдегора в «Арсенал»

11:50
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Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн прокомментировал переход соотечественника Мартина Эдегора из «Реала» в «Арсенал» на правах аренды.

«Будет интересно посмотреть на Мартина, «Арсенал» — большой клуб в Англии. Конечно, игра этой команды отличается от игры «Реала», но я думаю, что Эдегор способен выполнять роль «десятки» у Микеля Артеты. Теперь Мартин может просто наслаждаться игрой в футбол, а именно это ему и нужно», — цитирует VG Холанна.

Эдегор перешел в «Арсенал» 27 января. Лондонский клуб арендовал 22-летнего норвежца до конца сезона-2020/21 без права выкупа.

Дополнительная информация:

https://www.vg.no/sport/fotball/i/X85Jpg/haaland-om-oedegaard-overgang-det-er-det-han-trenger

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