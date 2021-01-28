Холанн прокомментировал переход Эдегора в «Арсенал»

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн прокомментировал переход соотечественника Мартина Эдегора из «Реала» в «Арсенал» на правах аренды.

«Будет интересно посмотреть на Мартина, «Арсенал» — большой клуб в Англии. Конечно, игра этой команды отличается от игры «Реала», но я думаю, что Эдегор способен выполнять роль «десятки» у Микеля Артеты. Теперь Мартин может просто наслаждаться игрой в футбол, а именно это ему и нужно», — цитирует VG Холанна.

Эдегор перешел в «Арсенал» 27 января. Лондонский клуб арендовал 22-летнего норвежца до конца сезона-2020/21 без права выкупа.