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Сегодня, 08:56

Холанн может перейти в «ПСЖ» за 200 миллионов евро

Виталий Косик
Корреспондент
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Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Marca.

По информации издания, парижане готовы отдать за норвежского форварда около 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что отступные форварда «Манчестер Сити» в 200 миллионов евро активируются летом 2025 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл за «Манчестер Сити» 36 матчей во всех турнирах, забил 39 голов и отдал пять результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 170 миллионов евро.

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Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 27 21 3 3 62-25 66
2
 Ман. Сити 27 19 4 4 67-25 61
3
 МЮ 26 15 5 6 41-35 50
4
 Тоттенхэм 27 15 3 9 49-37 48
5
 Ньюкасл 26 12 11 3 39-19 47
6
 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
7
 Брайтон 25 12 6 7 46-31 42
8
 Брентфорд 26 10 11 5 42-33 41
9
 Фулхэм 27 11 6 10 38-37 39
10
 Челси 26 10 7 9 27-26 37
11
 Астон Вилла 26 10 5 11 32-39 35
12
 Кр. Пэлас 27 6 9 12 21-34 27
13
 Вулверхэмптон 27 7 6 14 20-37 27
14
 Нот. Форест 27 6 8 13 22-49 26
15
 Эвертон 27 6 7 14 20-38 25
16
 Лестер 26 7 3 16 37-46 24
17
 Вест Хэм 26 6 6 14 24-34 24
18
 Борнмут 26 6 6 14 25-51 24
19
 Лидс 26 5 8 13 31-42 23
20
 Саутгемптон 27 6 4 17 20-43 22
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
17.03 23:00
Нот. Форест – Ньюкасл
 1 : 2
18.03 18:00
Астон Вилла – Борнмут
 - : -
18.03 18:00
Брентфорд – Лестер
 - : -
18.03 18:00
Ливерпуль – Фулхэм
 - : -
18.03 18:00
Саутгемптон – Тоттенхэм
 - : -
18.03 18:00
Вулверхэмптон – Лидс
 - : -
18.03 20:30
Челси – Эвертон
 - : -
19.03 17:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
19.03 17:00
Брайтон – МЮ
 - : -
19.03 19:30
Ман. Сити – Вест Хэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 20
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 16
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 25 1 7
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 25 1 4
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