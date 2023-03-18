Холанн может перейти в «ПСЖ» за 200 миллионов евро

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Marca.

По информации издания, парижане готовы отдать за норвежского форварда около 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что отступные форварда «Манчестер Сити» в 200 миллионов евро активируются летом 2025 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл за «Манчестер Сити» 36 матчей во всех турнирах, забил 39 голов и отдал пять результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 170 миллионов евро.