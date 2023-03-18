Гвардиола прокомментировал отставку Патрика Виейра с поста главного тренера «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал отставку Патрика Виейра с поста главного тренера «Кристал Пэлас».

«Мне очень жаль Виейра. Конечно, никто не знает, почему его уволили. Я по крайней мере точно», — заявил Гвардиола на своей пресс-конференции.

Француза уволили спустя полтора года после назначения. Его команда идет на 12-м месте в АПЛ.