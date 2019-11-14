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Ходдл считает, что в ближайшие два года «Челси» может выиграть АПЛ

14:22
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Бывший тренер «Челси» Глен Ходдл считает, что команда Фрэнка Лэмпарда в ближайшие два года может выиграть чемпионата Англии.

— За этой командой очень интересно наблюдать, — цитирует специалиста Daily Star. —  Молодые игроки могли не получить шанс без трансферного бана, но они его получили. Эти ребята достаточно хороши, это имеет значение. Смотрю на этих пятерых молодых футболистов и думаю, что в течение двух лет они будут готовы выиграть лигу. У них есть фундамент, чтобы добиться чего-нибудь особенного.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

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