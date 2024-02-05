Холанн рассказал о настрое на остаток сезона АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн перед матчем АПЛ против «Брентфорда» поделился ожиданиями от встречи. 23-летний форвард недавно вернулся в строй после травмы.

«Нам потребовалось немало времени, чтобы отойти от прошлого сезона, в котором мы провели очень много игр. Теперь мы сосредоточены и готовы идти дальше. Мне бы хотелось вернуть некоторые из вещей, которые мы делали в прошлом сезоне», — цитируют игрока английские СМИ.

Матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити» стартует в 23.00 по московскому времени.