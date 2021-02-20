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«Эвертон» впервые с 2010 года забил первым в дерби

21:12
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Нападающий «Эвертона» Ришарлисон на 3-й минуте матча 25-го тура с «Ливерпулем» открыл счет. Это первый случай за 21 матч, когда «ириски» забивают дебютный гол в ливерпульском дерби в АПЛ.

В последний раз «Эвертон» открывал счет в дерби 17 октября 2010 года. Тогда команда в последний раз обыграла «Ливерпуль» (2:0).

«СЭ» ведет трансляцию матча «Ливерпуль» — «Эвертон»

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