Артета: «У Хаверца отличное отношение к делу. В «Арсенале» его все любят»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру полузащитника команды Кая Хаверца в сезоне-2023/24.

«У него отличное отношение к делу. Он всегда усердно работал, и его все здесь любят. Умение Кая занимать пространство и работать во время перехода из обороны в атаку — это то, что нам нужно. Агрессия, которую он проявляет в высоком прессинге, тоже важна», — цитирует ВВС Артету.

Хаверц перешел в «Арсенал» из «Челси» минувшим летом за 75 миллионов евро. За «канониров» 24-летний хавбек сыграл 37 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.

После 27 туров чемпионата Англии лондонский клуб находится на третьем месте в таблице, набрав 61 очко.