Хаверц: «У меня не было никаких переговоров с руководством «Баварии» с момента перехода в «Челси»»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц рассказал, что любит лондонский клуб и пока не знает, где продолжит карьеру летом.

Сообщалось, что 23-летний футболист может сманить «Челси» на «Баварию».

«Мой контракт истекает через два года. Мне не хотелось бы переходить каждые два года. Мне все нравится в «Челси», я люблю этот клуб и его болельщиков. У меня не было никаких переговоров с руководством «Баварии» с момента перехода сюда», — цитирует немца Bild.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро. В этом сезоне он провел 28 матчей в АПЛ, забив 7 голов и сделав 1 ассист.