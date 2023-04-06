Райс — о матче с «Ньюкаслом»: «С тех пор, как я выступаю в «Вест Хэме», мы не получали столь глупых и обидных голов»

Капитан «Вест Хэма» Деклан Райс поделился мнением о крупном поражении команды в перенесенном матче 7-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:5).

«Сложно принять то, что мы пропустили пять голов. Игра была странная. Мы проигрывали 0:2, но была уверенность в том, что можно все исправить, казалось, пошло на лад, но гол в начале второй половины игры нас добил. С тех пор, как я выступаю в «Вест Хэме», мы не получали столь глупых и обидных голов», — цитирует Райса BBC Sport.