Хавьер Грасия может быть уволен с поста главного тренера «Уотфорда»

Наставник «Уотфорда» Хавьер Грасия может стать первым тренером, который лишится своей должности по ходу сезона-2019/20 чемпионата Англии. Руководство команды недовольно его работой, утверждает The Sunday Mail.

«Уотфорд» потерпел три поражения подряд на старте сезона. Руководство «шершней» на неделе намерено провести совещание, на котором будет обсуждаться будущее испанского специалиста в клубе.

Хави Грасия возглавил «Уотфорд» летом 2018 года. В прошлом сезоне он вывел команду в финал Кубка Англии во второй раз в ее истории и впервые за 35 лет.