Гравенберх — об игре за «Ливерпуль»: «Клопп выполняет обещания лучше, чем «Бавария»
Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх рассказал, почему перешел в английский клуб.
«Когда Клопп позвонил, он рассказал мне свой план, а затем все пошло довольно быстро. Это было действительно самое важное, чего я хотел.
Выполняет ли Клопп свои обещания лучше, чем «Бавария»? Вообще-то да!» – сказал Гравенберх Viaplay Sport.
21-летний нидерландец перешел в «Ливерпуль» из «Баварии» в летнее трансферное окно. Он провел за мерсисайдцев 12 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|11
|9
|0
|2
|28-8
|27
|
2
|Тоттенхэм
|10
|8
|2
|0
|22-9
|26
|
3
|Арсенал
|11
|7
|3
|1
|23-9
|24
|
4
|Ливерпуль
|10
|7
|2
|1
|23-9
|23
|
5
|Астон Вилла
|10
|7
|1
|2
|26-14
|22
|
6
|Ньюкасл
|11
|6
|2
|3
|27-11
|20
|
7
|Брайтон
|11
|5
|3
|3
|24-20
|18
|
8
|МЮ
|11
|6
|0
|5
|12-16
|18
|
9
|Брентфорд
|11
|4
|4
|3
|19-14
|16
|
10
|Кр. Пэлас
|11
|4
|3
|4
|10-13
|15
|
11
|Вест Хэм
|11
|4
|2
|5
|18-20
|14
|
12
|Челси
|10
|3
|3
|4
|13-11
|12
|
13
|Вулверхэмптон
|11
|3
|3
|5
|14-19
|12
|
14
|Фулхэм
|11
|3
|3
|5
|9-17
|12
|
15
|Эвертон
|11
|3
|2
|6
|11-15
|11
|
16
|Нот. Форест
|10
|2
|4
|4
|10-15
|10
|
17
|Борнмут
|11
|1
|3
|7
|9-27
|6
|
18
|Лутон Таун
|10
|1
|2
|7
|9-20
|5
|
19
|Бернли
|11
|1
|1
|9
|8-27
|4
|
20
|Шеффилд Юн.
|11
|1
|1
|9
|9-30
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.11
|15:30
|
Фулхэм – МЮ
|0 : 1
|4.11
|18:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|3 : 2
|4.11
|18:00
|
Бернли – Кр. Пэлас
|0 : 2
|4.11
|18:00
|
Эвертон – Брайтон
|1 : 1
|4.11
|18:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|6 : 1
|4.11
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Вулверхэмптон
|2 : 1
|4.11
|20:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|1 : 0
|5.11
|17:00
|
Нот. Форест – Астон Вилла
|- : -
|5.11
|19:30
|
Лутон Таун – Ливерпуль
|- : -
|6.11
|23:00
|
Тоттенхэм – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|10
|1
|4
|
|
Родри
Манчестер Сити
|9
|1
|3
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1
Новости